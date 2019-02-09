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ونشر آل الشيخ تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، "وقعت اليوم مجموعة من الاتفاقيات المهمة في مجال الترفية"، مرفقا بها مجموعة من الصور مع كبار المطربين والفنانين العرب أبرزهم عمرو دياب ومحمد حماقي ويسرا.
وأيضا وقع مذكرة تفاهم مع شركة "العدل جروب" فجاء التوقيع مع ممثلها جمال العدل لتقديم ستة عروض مسرحية مخصصة للعائلات للفنانة شريهان التي عادت إلى المسرح بعد توقف دام أكثر من 30 عاما، ونجوم آخرين ضمن مهرجان الرياض خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري 2019 وفى جدة خلال شهري يونيو ويوليو العام المقبل 2020.
كما جرى التوقيع مع الفنان محمد هنيدي عبر شركة كايرو 21 للإنتاج الفني والمسرحي لتقديم ستة عروض لمسرحية "3 أيام في الساحل"، في مناطق مختلفة من المملكة تكون من اختيار الهيئة العامة للترفيه تبدأ شهر مارس المقبل.
أما الفنان أشرف عبدالباقي فجرى التوقيع معه عبر شركة "وورك شوب" للإنتاج الفني لتقديم أربع عروض مسرحية لمسرحيات "مسرح مصر" لعروض العام الماضي 2018، وتقديم أربع عروض مسرحية لمسرحية "جريمة في المعادي" في عدة مناطق من المملكة. كما تم التوقيع مع الفنان محمد سعد (اللمبي) لتقديم عروض مسرحية في مناطق مختلفة داخل المملكة.
ووقع تركي آل الشيخ مذكرة تفاهم مع ممثلّ شركة "تروموشون ميديا برودكشن"، للمخرج والمنتج رامي إمام تم الاتفاق خلالها على أن يكون هناك ظهور خاص للفنان القدير عادل إمام كضيف شرف بعمل فني من إنتاج الشركة.
وتم إبرام مذكرة تفاهم أيضاً مع شركة المجموعة المتحدة، مثّلهم في التوقيع الأستاذ هشام عبدالخالق، بهدف عرض عدد من الأفلام بالإضافة إلى تنظيم الحفلات بنظام "outdoor"، وذلك في مناطق مختلفة داخل المملكة وإحضار الممثلين المشاركين في الأفلام لحضور العرض الخاص بالإضافة الى عدد آخر من الفنانين.
كما تم التوقيع مع شركة "الصباح جروب" مثّلهم في التوقيع صادق الصباح، وذلك لإنتاج العديد من الأفلام بمشاركة فنانين مصريين وعرب وسعوديين تكون عروضها الأولى في السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر من شريهان وعمرو دياب إلى هنيدي وعادل إمام والفخراني... تركي آل الشيخ يفجر قنبلة "ترفيه" في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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