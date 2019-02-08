شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني حائل» يحذر من التقلبات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - حائل:

أهابت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة، وذلك بناءً على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى احتمال أن تتأثر أجواء المنطقة بتغيرات جوية يصحبها هطول أمطار تستمر حتى يوم غد.

وناشد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي الجميع توخي الحيطة والحذر واتخاذ سبل السلامة عند هطول المطر والحذر من محاولات عبور الأودية حال جريانها واتباع السبل الآمنة تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء.