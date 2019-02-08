شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إصابات بحادث انقلاب مروع في الباحة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أُصيب خمسة أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب مروع بمنطقة الباحة، فيما باشرت فرق الهلال الأحمر الحادث على الفور.

وفي التفاصيل، صرح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، بأن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب، وكان وقت البلاغ في تمام الساعة 17:02 قبل مغرب اليوم الجمعة على الرقم الموحد 997 في بالجرشي بالعسلة وتحديداً وادي العرفج.

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه فرقتي إسعاف من الهلال الأحمر بقيادة القائد الميداني صالح علي محفوظ للموقع، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود ثلاث إصابات، منهما إصابتان كانتا محتجزتين بداخل المركبة، وتم تحريرهما من قبل فرق الدفاع المدني.

وتابع الزهراني أنه تم التعامل مع السائق إسعافياً وكانت إصابته خطيرة، وبعد ذلك تم نقل الإصابة إلى المستشفى، حيث كان هناك إصابتان أخريان تم التعامل معهما أيضاً إسعافياً بالموقع، ونقلت جميع الإصابات من قِبل فرق الهلال الأحمر لمستشفى الأمير مشاري ببالجرشي.