شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: ضبط 2700 مركبة توقفت بأماكن ذوي الاحتياجات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفذت هيئة المرور، اليوم الجمعة، حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ضبطت خلالها 2700 مركبة.

وأوضحت الهيئة في بيان عبر موقعها الرسمي في “تويتر”، أن إدارات المرور المختلفة في مناطق المملكة ضبطت، 2700 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك ضمن العمل الميداني الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأهابت إدارات المرور الجميع بالتعاون، وعدم الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة؛ لعدم التعرض إلى العقوبات المقررة.