قوقل تسعى لتطوير ساعة ذكية بعلامة Pixel

تستعد قوقل أخيراً لإطلاق ساعة ذكية تحت العلامة التجارية Pixel لتنافس بذلك آبل وسامسونج لاسيما بعد أن تطور نظام التشغيل Wear OS بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
وضعت قوقل إعلان عن وظيفة بمنصب نائب الرئيس لهندسة العتاد وتحديداً الأجهزة القابلة للإرتداء، أي أن قوقل تبحث عمن يقود فريق العمل المسؤول عن تطوير عدة أجهزة قابلة للإرتداء قد لا تتوقف عند الساعة الذكية.
وكذلك تطلب قوقل مدير للتصميم مسؤول عن تصميم الأجهزة القابلة للإرتداء لتتماشى مع باقي تصاميم أجهزة الشركة ضمن علامة بكسل.
لدى قوقل حالياً فقط سماعات لاسلكية كأجهزة قابلة للإرتداء ضمن علامة بكسل، ولا نتوقع أن نرى ساعتها الذكية قريباً هذا العام خاصة أنها مازالت تبحث عن مدراء المشروع ولم تبدأ فيه فعلياً لكنها تسعى لذلك.
يذكر أن قوقل استحوذت على حصة محدودة من شركة Fossil الشهيرة بساعاتها الذكية وأشارت بعض المصادر إلى أن قوقل استحوذت على كامل فريق التطوير لديها، إلا أن Fossil فندت تلك الشائعات مؤكدة بقائها في قطاع الساعات الذكية حيث لديها 200 موظف ضمن فريق البحث والتطوير فقط.
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