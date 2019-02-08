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افتتحت منظمة Raspberry Pi أول متجر حقيقي لبيع منتجاتها في كامبردج بالمملكة المتحدة يمكن من خلالها شراء العديد من لوحات التطوير وحواسب الشركة.
ويأتي إطلاق متجر حقيقي للشركة متماشياً ضمن خطتها لإتاحة منتجاتها لطيف واسع من المستخدمين لاسيما بعد أن أصبحت تخفض أسعار حواسيبها بشكل كبير وتوفر فيها المزيد من المنافذ وطرق الاتصالات اللاسلكية مثل الواي فاي والبلوتوث.
وتباع أحدث لوحات التطوير وحواسب الشركة بسعر 35 دولار فقط وهناك خيارات أرخص حتى 10 دولار بمزايا أقل تناسب العديد من الاستخدامات مثل مشاريع انترنت الأشياء.
نظراً لكثرة منتجاتها وتشابهها، أصبحت المنظمة بحاجة لإطلاق متجر حقيقي يمكن من خلاله المطورين التواصل مع فريق المبيعات لنصحهم بأي جهاز يناسب حاجتهم بشكل خاص. كما يوفر المتجر للمنظمة فرصة تجربة استخدامات وتطبيقات جديدة للوحاتها وحواسيبها.
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التدوينة Raspberry Pi تطلق أول متجر حقيقي لمنتجاتها بدءاً من 10$ ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.