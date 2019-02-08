كوشنر يوجه دعوة للفلسطينيين

أكد جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، أنه وجه دعوة إلى مسؤولين فلسطينيين للمشاركة في مؤتمر "وارسو" لشؤون الشرق الأوسط الذي تنوي الإدارة الأمريكية عقده الأسبوع المقبل.

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ويتناول المؤتمر خطة السلام الأمريكية "صفقة القرن".

وأكد كوشنر أنه يرحب بمشاركة الفلسطينيين في الحوار حول القضية، حسب موقع هيئة البث الإسرائيلية.

وأشار مستشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه "ستتم مناقشة ملامح التسوية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين".

وقال كوشنر إنه "سيرد على أسئلة الحضور بهذا الصدد".

واعتبر كوشنر أن المؤتمر "لا يعتبر بداية لأية مفاوضات بشأن التسوية".

ومن المقرر أن تشارك 40 دولة في المؤتمر الذي سيفتتح أعماله يوم الثلاثاء المقبل.

واستبعد محللون أن يكشف كوشنر تفاصيل خطة السلام الأمريكية خلال المؤتمر.