الاكتئاب يهدد مرضى التهاب الجيوب الأنفية

كشفت دراسة كورية جنوبية أن الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية المزمن أكثر عرضة للاكتئاب والقلق وفقا للعين الإخبارية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن جامعة "هاليم" أن الالتهاب يصيب واحدا من كل ١٠ بالغين، ويسبب صعوبة في التنفس وألماً في الوجه ويؤثر على الصحة النفسية للمصابين به.

واستندت الدراسة إلى سجلات التأمين الصحي لأكثر من ٤٨ ألفا من الكوريين الجنوبيين، منهم ما نسبته ٥٨،٨% من النساء، ووجدت الدراسة أن إجمالي حالات الخلل النفسي بشكل عام خلال فترة ١١ عاما من المتابعة كانت أعلى بمقدار ١،٥١ مرة لدى المصابين الذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية.

وأوضحت أن المصابين بذلك الالتهاب معرضون للاكتئاب بمقدار ١،٦١ ضعفا والقلق بـ١،٦٣ ضعفا مقارنة بغيرهم، وأضافت أن هذه الحالة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على نوعية حياة المريض عن طريق التسبب في ضعف القوة البدنية والاجتماعية والعاطفية والإدراكية.