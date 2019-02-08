أثار إعلان مارك زوكربيرج، مؤسس فيسبوك Facebook عن نية شركته دمج تطبيقات، تساؤلات حول مصير تطبيق واتساب whatsapp الشهير، الذي يستخدمه أكثر من مليار شخص وفقا للعين الإخبارية.
بحسب مجلة فوربس الأمريكية، أكد خبراء تقنيون أن مستخدمي واتساب لن يتمتعوا بالخصوصية والعديد من المميزات التي اعتادوا عليها طوال السنوات الماضية، بعد نية فيسبوك دمج تطبيقات "فيسبوك ماسنجر" و"أنستقرام" و"واتساب".
ويتميز تطبيق واتساب بخصوصية كبيرة لدى المستخدمين، بسبب ميزة التشفير التي تحمي المعلومات والصور، من إمكانية الحصول عليها من قبل طرف ثالث، ومع دمج التطبيقات الـ3 فإن خاصية التشفير ستنتهي.
وتعليقاً على الأمر، أشارت فيسبوك إلى رغبتها في "بناء أفضل تجربة لتبادل الرسائل"، إلا أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ذكرت أن مستخدمي واتساب عبروا عن إحباطهم وغضبهم من الفكرة عبر تغريدات على شبكة "تويتر".
وأصر بعض المستخدمين على أنهم سيتوقفون عن استخدام تطبيق واتساب بمجرد أن تدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ، حيث قال أحدهم: "عندما يحدث هذا سأقول وداعا لـ وتساب وأنستقرام".
وقال مستخدم آخر: "في اللحظة التي أشعر فيها أن تطبيق واتساب مشابه لموقع فيسبوك، تلك هي اللحظة التي سأتخلى فيها عن التطبيق".
وبحسب موقع tech crunch، فإن تطبيق واتساب يستقطب قرابة مليار مستخدم نشط يومياً، ويتم إرسال أكثر من 60 مليار رسالة يومياً.
كانت هذه تفاصيل خبر واتساب يواجه خطر البقاء بعد إعلان دمج تطبيقات شركة فيسبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.