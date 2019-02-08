إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق غزة

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القدس — سبوتنيك. وأطلقت الهيئة الوطنية العليا الفلسطينية على فعاليات هذه الجمعة اسم "لن نساوم على كسر الحصار". وقالت الهيئة في بيان لها "إن مشاركة الجماهير الفلسطينية في هذه الجمعة للتأكيد على تمسك شعبنا بثوابته وتشبثه بحقوقه العادلة، وبرفضه جميع أشكال الابتزاز".
© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من مارس/ آذار الماضي، تزامنا مع إحياء ذكرى "يوم الأرض" في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل مع إسرائيل شرق قطاع غزة، وذلك للمطالبة برفع الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على القطاع، وعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، التي هُجروا منها، في عام 1948.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قتل الجيش الإسرائيلي 244 فلسطينيا وأصيب نحو 26 ألف بجراح مختلفة أثناء مشاركتهم بالمسيرات.
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