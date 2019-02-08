شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لاختيار كلمة مرور قوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ينصح الخبراء باختيار كلمة مرور قوية وهي التي يصعب كشفها ويسهل تذكرها. ورغم ذلك؛ فإن بعضاً من أكثر كلمات المرور استخداماً يسهل تخمينها مثل “password” أو الأرقام من واحد إلى ستة.

وحتى استخدام كلمة مرور معقدة لكل الحسابات الإلكترونية لشخص واحد أمر محفوف بالمخاطر؛ فإن تمكن متسلل من اختراق حساب واحد فقد تمكن من اختراق كل الحسابات.

وفي هذا السياق عرض موقع MakeUseOf مجموعة من النصائح التي ينبغي اتباعها عند اختيار كلمة المرور، وأكد ضرورة تحديثها بانتظام.

معايير أساسية: ينبغي لكل كلمة مرور أن تفي بعدة معايير أساسية وهي: ألا تكون كلمة يمكن الوصول إليها في القاموس، وأن تخلط بين الحروف والأرقام، وأن تخلط أيضاً بين الحروف الصغيرة والكبيرة على لوحة المفاتيح، وأن تتألف من عشرة حروف وأرقام، وألا تكون سهلة التخمين مثل تاريخ الميلاد مثلاً أو رقم الهاتف.

كلمة أساسية: نصح الموقع باختيار كلمة مرور أساسية يسهل تذكرها تكون الجزء الأول الرئيسي لكل كلمات المرور المرتبطة بالشخص، ثم يضيف إليها عناصر أخرى تحولها إلى تركيبة لا يمكن التعرف عليها.

اختيار كلمة المرور: قد تكون الكلمة الأساسية اسم الشخص أو اسم مكان أو نوع هاتف، وفيها يمكن تبديل بعض الحروف بأرقام أو اختيار عبارة شهيرة وانتقاء الحرف الأول من كل كلمة بها لتكوين كلمة واحدة.

كلمة مرور لكل حساب: بمجرد اختيار كلمة أساسية لكل الحسابات يمكن للمستخدم أن يستخدمها لتكوين كلمات مرور قوية لكل حساب، مع ضرورة أن تكون مستوفية للإجراءات السابقة.

تغيير كلمة المرور بانتظام: هذه أصعب مهمة. فلكي يحافظ المرء على سلامة وقوة كلمات المرور الخاصة به فعليه تحديث كلمة المرور كل عدة أسابيع أو أشهر.

وكلما تقلصت المدة كلما كان أفضل، وتوجد عدة طرق لهذا الأمر منها تغيير الكلمة الأساسية أو عكس وضع الحروف الصغيرة والكبيرة.