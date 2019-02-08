شكرا لقرائتكم خبر عن عبور مساعدات غذائية تزن 275 طناً من مركز الملك سلمان إلى اليمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم مساعدات غذائية تزن 275 طناً، تحتوي على 33.303 كراتين من التمور مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف عدة محافظة يمنية، خصص منها 12.600 كرتون تمر تزن 100طن و800 كيلو غرام لمحافظة مأرب، و3.150 كرتون تمر، تزن 25 طناً و200 كيلو غرام لمحافظة صنعاء، و6.135 كرتون تمر، تزن 49 طناً و80 كيلو غراماً لمحافظة الجوف، و6.075 كرتون تمر، تزن 48 طناً و600 كيلو غرام لمحافظة حضرموت، و3.150 كرتون تمر، تزن 25 طناً و200 كيلو غرام لمحافظة المهرة، و3.193 كرتون تمر، تزن 25 طناً و544 كيلو غراماً لمحافظة لحج.

وتأتي هذه المساعدات امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.