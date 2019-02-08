انت الان تتابع انتهاء مهلة الكونجرس لترامب بشأن خاشقجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

توعد مشرعون أمريكيون باتخاذ إجراء أكثر صرامة بحق السعودية، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بعد إمهال الكونجرس الرئيس دونالد ترامب 120 يوما لتقديم إجابات شافية بشأن هذه القضية، إذ تنتهي اليوم الجمعة المهلة التي وضعها الكونجرس لترامب، لتحديد ما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أمر باغتيال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي أثناء توجهه للقنصلية السعودية لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بزواجه من خطيبته.

وأكدت آنييس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول عمليات الإعدام من دون محاكمة، على أن بحوزتها أدلة تُظهر أن جريمة قتل خاشقجي خطط لها ونفذها ممثلون للسعودية. وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، أمس الخميس، مشروع قانون يمنع بعض مبيعات الأسلحة للسعودية، بما في ذلك