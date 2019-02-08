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بغداد — سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان اليوم الجمعة "تتابع السفارة العراقية في القاهرة ميدانيا وبتوجيه من معالي وزير الخارجية محمد علي الحكيم علاج العراقيين المصابين إثر حادث تصادم حافلتين بطريق شرم الشيخ، والذي أسفر عن وفاة عراقيين اثنين وإصابة 9 آخرين".
© Sputnik . Pavel Gerasimov
وقتل أمس الخميس 3 أشخاص، بينهم عراقيين، وأصيب 19 آخرون في حادث تصادم بين حافلتي رحلات، وقع على طريق شرم الشيخ جنوبي سيناء في مصر.
وهرعت لموقع الحادث 20 سيارة إسعاف وعدد من القيادات الأمنية، وتم نقل المصابين والمتوفين لمستشفى طور سيناء، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة العراقية في القاهرة تؤكد متابعة علاج العراقيين المصابين في حادث السير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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