محي "داعش" ومخلفاته باقية وشرها يتمدد... مقتل 7 مدنيين بانفجار لغم شرق حماة

قال مراسل "سبوتنيك" في حماة: إن سبعة مدنيين قتلوا وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في منطقة وادي العذيب شمال شرقي مدينة حماة.

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ونقل المراسل عن مصدر محلي قوله: إن مجموعة من أهالي المنطقة كانوا يجمعون الفطر والكمأ في الأراضي الزراعية بالمنطقة عندما انفجر بهم لغم أرضي أسفر عن مقتل 7 مدنيين بينما أصيب مواطن ثامن إصابات بالغة وتم نقله إلى النقاط الطبية القريبة.

ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر طبي بمستشفى السلمية الوطني شرق محافظة حماة تأكيده أن المستشفى استقبل اليوم جثث 7 مدنيين، وأدخل ثامن إلى قسم العناية المشددة بعد تعرضه لإصابات وحروق خطيرة، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى حماة الوطني.

يشار إلى أن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع حيث لقي خمسة مدنيين حتفهم منذ أيام قليلة، وأصيب تسعة آخرون جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش في منطقة رسم الأحمر شمال شرقي حماة.

وتمكنت قوات الجيش السوري وبإسناد جوي من القوات الروسية من استعادة السيطرة على كامل ريف حماة الشرقي بتاريخ 4-10-2017 بعد معارك عنيفة مع تنظيم داعش الإرهابي، الذي خلف في المنطقة آلاف الألغام والعبوات الناسفة.

وبالرغم من قيام وحدات الجيش السوري والروسي بتفكيك معظم هذه المفخخات، إلا أن الحادثين اللذين وقعا خلال الأيام الأخيرة يشيران إلى احتمال وجود الكثير من الألغام المدفونة في الأراضي الزراعية ما يعرض حياة المدنيين للخطر.