ملياردير بريطاني يخطط للسفر إلى الفضاء بمركبته الخاصة خلال 5 أشهر

أعلن الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون أنه يخطط للسفر إلى الفضاء خلال الأشهر الـ5 المقبلة في مركبته الفضائية الخاصة بشركته "فيرجين جالاكتيك"، وفقا للعين الإخبارية.

وأضاف رئيس مجموعة "فيرجين"، على هامش حفل تكريم الشركة في متحف الفضاء في واشنطن: "أمنيتي أن أذهب إلى الفضاء في الذكرى الـ50 لهبوط الإنسان على سطح القمر، وهذا ما نعمل عليه"، وذلك بعد أن هبط رواد مهمة أبولو 11 على سطح القمر في 20 يوليو/تموز 1969.

وتسعى شركة "فيرجين جالاكتيك" إلى جانب شركة "بلو أوريجين" لإرسال ركاب إلى الفضاء لبضع دقائق فقط، وستكون هذه الرحلات أقصر وأرخص من مشروع "سبايس إكس" لإرسال ملياردير ياباني إلى القمر بحلول عام 2023 على أقرب تقدير.

ووصلت "فيرجين جالاكتيك" للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول إلى ارتفاع 80 كيلومتراً، وهي مسافة تعتبرها الولايات المتحدة بداية حدود الفضاء الخارجي.

ويقود المركبة المسماة "سبايس شيب تو"، رائدان، وسيكون باستطاعتها حمل 6 ركاب إضافة إلى الرائدين.

وكان برانسون حدد في السابق مواعيد لهذه الرحلة الأولى إلى الفضاء، إلا أنها كانت تمرّ بلا أن تتم الرحلة، لكن هذه المرة، يزعم رجل الأعمال أن التحضيرات أصبحت في مراحلها النهائية، وقال: "بحلول يوليو/تموز، سنكون قد انتهينا من الاختبارات".

وأوضح أنه لا يريد تقديم وعود لن يفي بها قائلا: "أحتاج إلى الانتظار ليصبح فريق العمل مرتاحا 100%. لا أريد أن أضغط عليه".

وأكد برانسون أن "فيرجين جالاكتيك" تكلّفه 35 مليون دولار شهرياً، وأنه أنفق أكثر من مليار دولار عليها منذ عام 2000.