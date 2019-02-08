بياناتك الشخصية على آيفون في خطر

دقّت تقارير خاصة بأخبار التكنولوجيا نشرت على مواقع engadget.com وTech Crunch وThe App Analyst ناقوس الخطر فيما يتعلق بمواصلة تطبيقات الهواتف الذكية اختراق خصوصيات المستخدمين دون علمهم أو الحصول على موافقتهم، وفقا للعين الإخبارية.

ورغم أن جمع المعلومات عن التطبيقات الخاصة بالهواتف الذكية أمر مهم لأغراض الدعم الفني وتحليل البيانات، فإن بعض تطبيقات نظام تشغيل iOS ذهبت إلى أبعد من ذلك فحصلت على بيانات شخصية للمستخدمين دون الحصول على موافقتهم.

ووفقاً لتقرير نشره موقع engadget.com فإن تطبيقات مثل آير كندا Air Canada وأبيركرومبي وفيتش Abercrombie & Fitsh، إضافة إلى إيكسبيديا Expedia وهوتيلز.كوم Hotels.com وغيرها من التطبيقات التابعة لخوادم شركة Glassbox بدعم تقنية إعادة تشغيل الدورة session replay لا تُظهر للشركات تحركات عملائها واختياراتهم داخل التطبيقات فحسب، لكن تلك الخاصية قد لا تمنع تسريب المعلومات الشخصية مثل العناوين وأرقام بطاقات الائتمان عبر أخذ لقطات للشاشة (screenshot).

ولا تعد مشكلة اختراق الخصوصية واحتمالية إساءة استخدام المعلومات الخاصة بالمستخدمين خاصة فقط بتطبيقات الهواتف الذكية العاملة بنظام الـiOS، ففي العام الماضي كشف تقرير نشره موقع Gizmod عن عدد من تطبيقات Android التي يمكنها تسريب بيانات المستخدمين عبر التقاط لقطات للشاشة (screenshot) لما يقومون به على هواتفهم الذكية.