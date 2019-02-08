الجبير يبحث مع بومبيو مستجدات الأوضاع في المنطقة

اسماء السيد - واشنطن: التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في واشنطن اليوم، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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