تركيا تتخلى عن الإخوان.. رعب بين قيادات الجماعة بعد تسليم "عبدالحفيظ"

شهدت أوساط الإخوان الهاربين إلى تركيا تخبط كبير عقب تسليم السلطات التركية الإخواني الهارب من حكم بالإعدام، محمد عبد الحفيظ أبو العلاء للسلطات المصرية.

وعقد قيادات الجماعة الإرهابية عدد من الاجتماعات في وقت لاحق لترحيل الإرهابي المحكوم عليه بالإعدام للقاهرة من أجل تنفيذ الحكم فيه، وعبروا عن مخاوفهم من تخلي تركيا عنهم عقب ترحيل عبد الحفيظ.

وعلى الرغم من محاولات الطمأنة التي تبثها تركيا لعناصر الإخوان الشابة، إلا أن عناصر الجماعة الإرهابية في حالة من التأهب للفرار من تركيا، وبدأوا في البحث عن مأوى آخر خارج تركيا.

ووفق التقارير المنشورة في هذا الشأن، فإن «أبوالعلا»، وصل تركيا طالبًا اللجوء السياسي، وفورَ نزوله من الطائرة حُبِس في مطار أتاتورك، وأُجبِر على توقيع التنازل عن طلبه للجوء، ثم رُحِّل إلى سجن «غازي عنتاب» القريب من الحدود السورية.

فيما أشارت التقارير، إلى أن «أبوالعلا» كان يحمل جواز سفر مزورًا؛ ذلك ما أدى إلى القبض عليه من قبل قوات الأمن داخل المطار، وأنه ترك السودان بعد التضييقات الأمنية، التي شهدها خلال الشهور الماضية، وأيضًا بعد ما تم من تنسيق أمني بين الجانبين المصري والسوداني، ما دفعه مجبرًا إلى تركيا.

وأوضحت التقارير، أن عناصر من الجماعة، قرروا الاعتصام داخل إحدى الجمعيات الإخوانية بتركيا، اعتراضًا على ترحيل عناصر شابة من الجماعة إلى القاهرة، فيما تجاهلت قيادات التنظيم الإرهابي، الدخول في مفاوضات جادة مع الأمن التركي؛ لوقف عمليات الترحيل، وعدم تكرارها.