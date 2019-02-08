الإمارات : مستمرون في دعم التحالف الدولي وملتزمون بمحاربة الإرهاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي للقضاء على تنظيم «داعش» الذي عقد الأربعاء في واشنطن برعاية وزارة الخارجية الأمريكية وبمشاركة 77 دولة من الدول الأعضاء في التحالف.

ترأس وفد الدولة الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة وعضوية كل من سلطان الشامسي مساعد الوزير لشؤون المساعدات الدولية، وسالم الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعبد الناصر الشعالي مدير إدارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعبدالرحمن الشرهان من القسم السياسي في سفارة دولة الإمارات في واشنطن.

وفي كلمة دولة الإمارات، أشادت الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي بالإنجازات الكبيرة التي حققها التحالف الدولي خلال عام 2018، وبالتضحيات التي قدمتها الدول الأعضاء في التحالف والشركاء في الحرب على داعش والتنظيمات المتطرفة الأخرى، مؤكدة أن الحرب الحقيقية ضد هذا التنظيم الإرهابي والجماعات المرتبطة به ليست في ميادين المعركة، ولكن في المدارس والمساجد والبيوت وعلى المواقع الإلكترونية. ويجب علينا كأعضاء في التحالف أن نؤكد التزامنا بمعالجة الأضرار التي تسبب بها هذا التنظيم الإجرامي في العراق وسوريا. وأشارت إلى الدور البارز الذي قدمته دولة الإمارات كشريك فعال في هذا التحالف، حيث استعرضت مساهمات دولة الإمارات في إعادة الاستقرار في العراق، حيث تعهدت الدولة في عام 2018، بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لإعادة إعمار العراق، فضلاً عن استثمارات خاصة بلغت قيمتها 5.5 مليار دولار. كما قدمت دولة الإمارات 60 مليون دولار في عام 2016 لصندوق الأمم المتحدة لدعم الاستقرار في مدينة الموصل في العراق (FFS) فيما تواصل دولة الإمارات في سوريا إعطاء الأولوية لدعم جهود الاستقرار والمساعدات الإنسانية، حيثُ قدمت مساعدات إنسانية للشعب السوري بقيمة 968.2 مليون دولار منذ بداية الصراع، وأسهمت ب 10 ملايين دولار أمريكي دعماً للصندوق الائتماني لإنعاش سوريا، و40 مليون دولار من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID. وأكدت الدكتورة ميثاء التزام الدولة الراسخ بمكافحة هذا التنظيم الإرهابي وجميع أشكال التطرف الأخرى، وستستمر في دعمها المتواصل لجهود التحالف الدولي حتى يتم دحر هذا التنظيم والقضاء عليه، هو والجماعات الأخرى المرتبطة به. واختتمت أعمال الاجتماع الوزاري الذي افتتحه مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي باعتماد بيان ختامي. (وام)