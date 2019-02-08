بتوجيهات محمد بن زايد.. «الهلال» ينفذ مشروع مياه شرب لأهالي القبيطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، نفذت الهيئة مشروع مياه مديرية القبيطة في محافظة لحج، يستفيد منه 25 ألف نسمة، وذلك ضمن جهودها لمحاربة العطش في اليمن.

وافتتح اللواء أحمد عبد الله التركي، محافظ لحج المشروع، بحضور ممثلين عن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعدد من المسؤولين في المحافظة وأهالي المنطقة، وتضمن المشروع حفر بئر ارتوازية وتوفير خزانات مياه بأحجام كبيرة، وتوصيل شبكة إمدادات المياه لمنازل الأهالي بطول 30 كيلو متراً.

وأكد محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جاءت ضمن المبادرات التي تضطلع بها القيادة الرشيدة لتنمية وإعمار المحافظات اليمنية في جميع المجالات الحيوية، مشيرا إلى أن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، يتابع سير العمل في جميع المشاريع التي تنفذها الهيئة لتحسين الخدمات التي يحتاج إليها الأشقاء في اليمن، ويوجه سموه، دائماً بتبني المبادرات التي تنهض بمجالات التنمية في المحافظات التي تواجه شحاً في الخدمات الضرورية، خاصة التي تتعلق بمصادر المياه باعتبارها عصب الحياة.

وأوضح، أن هيئة الهلال الأحمر، أنجزت خلال زمن قياسي مشروع مياه القبيطة، بالرغم من العقبات التي اكتنفت مراحل التنفيذ، بسبب أن المنطقة تتكون من قرى مترامية الأطراف وموزعة على قمم الجبال بارتفاع ألف متر عن سطح البحر، ما تطلب الحفر لأعماق بعيدة للوصول إلى المياه الصالحة واستخراجها عبر مضخات وتوزيعها عبر شبكات طويلة إلى منازل السكان المتناثرة على قمم الجبال.

وقال أمين عام الهلال، إن مشروع محاربة العطش في اليمن، يأتي ضمن التزام الهيئة بتعزيز الخدمات الأساسية للأشقاء في اليمن، من خلال خطة تنموية شاملة تلبي احتياجات الساحة اليمنية في المجالات كافة.

من جهته، أكد اللواء أحمد عبدالله التركي، حيوية المبادرات التي تضطلع بها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لتحسين حياة إخوانهم في اليمن، وقال إن جهود الإمارات تصنع الفرق في عمليات التنمية والإعمار في المحافظات اليمنية التي تواجه تحديات إنسانية عدة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أهمية مشروع مياه مديرية القبيطة بالنسبة للسكان المحليين هناك؛ حيث يوفر لهم احتياجاتهم من المياه النظيفة من دون عناء، والتي كانت في الماضي حلماً بالنسبة لهم، مشدداً على أن المشروع من شأنه أن يساهم في إصحاح البيئة ومكافحة الأمراض والوبائيات التي تنتقل بسبب تلوث المياه.

وقال التركي: إن مبادرات الإمارات لم تتوقف عند مديرية القبيطة، بل امتدت للمديريات الأخرى في محافظة لحج التي حظيت باهتمام الهلال من خلال برامجه الإنسانية وعملياته الإغاثية ومشاريعه التنموية، معرباً عن شكر وتقدير أهالي المحافظة للإمارات قيادة وشعباً.

من ناحيته، استعرض علي محمد التالول، أحد أعيان منطقة القبيطة، خلال افتتاح المشروع، معاناة أهالي المنطقة للحصول على المياه بسبب الجفاف الذي ضربها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لافتاً إلى أن بعض الطالبات تركن مقاعد الدراسة وتفرغن لجلب المياه لأسرهن من مسافات بعيدة ووعرة، مؤكداً أن المشروع سيظل بصمة خير إماراتية خالدة لدى أهالي القبيطة، ونقطة انطلاقة لتنمية المنطقة في المجالات كافة.

من جانبه، قال عماد غانم، مدير عام مديرية القبيطة، إن أهالي المنطقة وجهوا نداء استغاثة لمساعدتهم في الحصول على المياه التي ظلت تؤرقهم لسنوات طوال، وجاءت الاستجابة فوراً من إمارات الخير والمحبة، فكان هذا المشروع الذي تم إنجازه خلال فترة وجيزة، وعبره يودع الأهالي مرحلة المعاناة والحرمان، ويستقبلون فترة عنوانها التنمية والازدهار.

في الأثناء، دشنت هيئة الهلال حملة توعية صحية تستهدف 18 ألفاً من طلاب مدارس القرى النائية ومخيمات النازحين في مديرية الخوخة، ومختلف مناطق المحررة بالساحل الغربي لليمن. وتستمر الحملة 10 أيام وتشمل قرى ومناطق الساحل الغربي بما في ذلك مخيمات النازحين ومدارس البنين والبنات في الخوخة. وقال محمد سالم الجنيبي، مدير الشؤون الإنسانية للهلال الأحمر باليمن: «إن الحملة تقام تحت شعار «من أجل صحتكم نصل» وتتضمن العديد من المحاضرات التوعوية الطبية لتثقيف الطلاب وتوعيتهم بأهمية الوقاية الصحية».

ولفت، في هذا الصدد، إلى جملة من المشاريع التي ينفذها الهلال الأحمر، وتشمل بناء وإعادة تأهيل مستشفيات ومراكز ووحدات صحية لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية المجانية للمواطنين اليمنيين.

وافتتحت هيئة الهلال، مشروع مرسى الصيد والإنزال السمكي في منطقة الزهاري بالساحل الغربي لليمن، بعد تأهيله وتجهيزه ورفده بالمعدات اللازمة، وذلك في إطار جهودها لتطبيع الحياة في المناطق المحررة في الساحل الغربي.

وقال محمد سالم الجنيبي، إن عدد المستفيدين من المشروع تجاوز 1500 مواطن يمني، مشيراً إلى أن الهلال.

وأشاد مسؤولون محليون في منطقة الزهاري بالدعم السخي الذي تقدمه الإمارات.

واستعرض مدير مستشفى المخا العام، نصر ثابت عسكر، الدعم الإماراتي للمستشفى في محافظة تعز وسط اليمن. وأكد أهمية المستشفى للسكان من مختلف مديريات الساحل الغربي.

(وام)