قرقاش: من أعراض أزمة قطر الفجوة بين الخطاب والعمل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن أزمة الدوحة تكمن في أنها تعتقد أنها يمكن أن تكون ذات دور مؤثر باستخدام أموال الشعب القطري، مؤكداً أن من أعراض الأزمة والمتأزم الفجوة بين الخطاب والعمل، والاعتقاد بأن المال بديل عن الدور الحقيقي المؤثر، والاعتماد على الإشاعة والتخريب. وأشار قرقاش، في تغريدة في صفحته على موقع«تويتر»، امس الخميس، «إلى أن دور المتأزم وظيفي، وهو مطيّة لأهداف غيره، منبوذاً في محيطه، وعاجزاً عن مراجعة نفسه، وسرعان ما يكون سجين ملف وحيد هو أزمته».

من جانب آخر، حذر مسؤولون استخباراتيون سابقون وخبراء، من الحملة الخفية التي تتبعها الدوحة للسيطرة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مؤكدين أن قطر لا تدخر أي جهد، أو مال لفرض نفوذها بأي طريقة ممكنة.

ووفقاً لصحيفة «واشنطن فري بيكون» الأمريكية، فإن قطر، وهي دولة صغيرة، تشارك في عمليات سرية للتجسس الإلكتروني على الأراضي الأمريكية، كما أنها تنفق ملايين الدولارات من أجل بسط نفوذها على مسؤولي البيت الأبيض، كجزء من حملة مستمرة لتغيير المشهد السياسي الأمريكي، حسب ما نقلته الصحيفة عن مسؤولي الاستخبارات السابقين وخبراء آخرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات تمدد نفوذ قطر بدت غير مرغوبة إلى حد كبير، ولكنها مكنت الدوحة من حشد نفوذها السياسي المتضخم في جميع أنحاء أوروبا، خاصة في واشنطن العاصمة، حيث يقال إن بعض من أقوى الدبلوماسيين والمطلعين على الشؤون السياسية يعملون نيابة عن الدوحة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه منذ مقاطعة الدول العربية الأربع لقطر، أصبحت البلاد أقرب إلى إيران وتواصل الحفاظ على علاقاتها مع العديد من الجماعات الإرهابية. وفي الوقت نفسه، تتمتع قطر بعلاقات عسكرية وثيقة مع الولايات المتحدة، وتستضيف القاعدة الجوية، التي تعتبر مهمة لعمليات مكافحة الإرهاب.

وتابعت الصحيفة: لقد سحبت هذه الروابط قطر في اتجاهات متعددة، وأسهمت في مخاوف مسؤولي الأمن القومي الأمريكيين بأن الدوحة تتسبب بأضرار أكثر من نفعها. وقال جيم هانسون، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة الأمريكية ويعمل الآن رئيساً لمجموعة الدراسات الأمنية: «السبب في كونهم متعاونين جداً في عمليات مكافحة الإرهاب هو أنهم يعرفون كل الإرهابيين لأنهم يمولونهم». وأضاف هانسون: «إنهم يتمتعون بعلاقات رائعة مع جميع الأشرار، ويستخدموننا كغطاء لنفوذهم الخبيث لدى الجماعات المتطرفة في جميع أنحاء العالم».

وفي الوقت الذي مولت فيه قطر منذ سنوات عدة مراكز أبحاث بارزة في البيت الأبيض، مثل معهد «بروكينجز»، لم يتضح مدى تأثير عملياتها الضخمة في العملية السياسية بشكل كامل حتى العام الماضي، عندما تم الكشف عن أن الدوحة قامت بتمويل هجمات سيبرانية على نحو 1500 شخص، بما في ذلك المطلعون على نهج السياسة الأمريكية.

ولم تتوقف قطر عند تمويل الشركات المعنية بالتأثير، ولكن تلك العمليات المشبوهة تضمنت العبث بالمناهج الدراسية العامة الأمريكية، وبرامج التدريب لقوات الشرطة المحلية، كما كشف فريق من الخبراء خلال مؤتمر عام الأربعاء، عن جهود قطر لكسب وسطاء القوة الدوليين.

وقال رونالد ساندي، وهو محلل كبير سابق في المخابرات العسكرية الهولندية، التي كانت واحدة من الأجهزة التي حاولت قطر اختراقها: «قطر قامت بعمليات تجسس على الأعداء والحلفاء على حد سواء، وهذا يتضمن فضيحة كبيرة ومستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، الذي تلقى بعض أعضائه السابقين رشى لتمكين قطر من استضافة كأس العالم 2022».

وقال ساندي: «بشكل عام، يريد القطريون السيطرة فقط، ويرغبون في معرفة ما يقوم به معارضوهم، وهو ما يفسر ارتباط العديد من المسؤولين القطريين بعمليات إعلامية، وحملات أخرى غير مشروعة تتعلق بفضيحة الفيفا». (وكالات)