فرنسا تستدعي سفيرها من إيطاليا بعد تراشق لفظي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استدعت فرنسا، أمس الخميس، سفيرها لدى إيطاليا إلى باريس، لإجراء مشاورات، بعد ما وصفته بأنه «هجمات متكررة لا أساس لها من قبل القادة السياسيين الإيطاليين» في الأشهر الماضية، وحثت روما على العودة إلى اتخاذ موقف أكثر وداً.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان «ظلت فرنسا لعدة أشهر هدفاً لهجمات متكررة لا أساس لها وبيانات مشينة».

وأضافت أن هجمات إيطاليا لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وقالت إن «الاختلاف شيء والتلاعب بالعلاقات من أجل أهداف انتخابية شيء آخر».

ووجه نائبا رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني وهو من حزب الرابطة اليميني، ولويجي دي مايو من حركة «5-نجوم» الشعبوية المناهضة للمؤسسات، انتقادات لاذعة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن مجموعة من القضايا. وقال بيان وزارة الخارجية الفرنسية «كل هذه الأفعال تخلق وضعا خطيرا وهو ما يثير تساؤلات بشأن نوايا الحكومة الإيطالية تجاه فرنسا».

وتأتي الخطوة الفرنسية الرسمية بعد يومين من سفر نائب رئيس الوزراء الإيطالي، دي مايو، إلى باريس للالتقاء بأعضاء حركة «السترات الصفراء» المحتجة ضد حكومة ماكرون. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في بيان، إن لقاء نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزعيم حركة خمس نجوم دي مايو مع محتجين من «السترات الصفراء» في فرنسا «تدخلات تشكل استفزازا إضافيا وغير مقبول».

وأعلن دي مايو على مواقع التواصل الاجتماعي أنه التقى الثلاثاء في المنطقة الباريسية مسؤولين من حركة «السترات الصفراء». وكتب «رياح التغيير تخطت جبال الألب. أكرر: رياح التغيير تخطت جبال الألب». والتقى دي مايو مندوب السترات الصفراء كريستوف شالنسون ومرشحين للانتخابات الأوروبية على لائحة استفتاء المبادرة الوطنية برئاسة إنغريد ليفافاسور، بحسب رسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي إلكتروني، إن «هذا الاستفزاز الجديد غير مقبول بين بلدين مجاورين وشريكين في الاتحاد الأوروبي». وأضاف المتحدث أن «دي مايو الذي يتولى مسؤوليات حكومية، يجب أن يسهر على عدم إلحاق ضرر، عبر تدخلاته المتكررة، بعلاقاتنا الثنائية لصالح فرنسا وكذلك إيطاليا».

وكان دي مايو عبّر عن دعمه لحركة «السترات الصفراء» في مطلع يناير/كانون الثاني فقال لهم «لا تضعفوا!» عبر مدونة حركة خمس نجوم، وهي حركة سياسية غير تقليدية تأسست عام 2009 نتيجة رفض جزء من الايطاليين للطبقة السياسية القديمة. (وكالات)