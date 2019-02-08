الإمارات أمام «الوزاري» الاقتصادي العربي: التحديات تستوجب مزيداً من الروابط التجارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

شاركت دولة الإمارات في اجتماعات الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، التي عقدت أعمالها أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع نيابة عن المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وضم الوفد محمد صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد، وعدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد.

وأكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، أن العمل العربي المشترك خاصة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي يكتسب أهمية متزايدة في هذه الفترة التي يواجه فيها الاقتصاد العالمي جملة تحديات، تُلقي بظلالها على الاقتصادات العربية؛ الأمر الذي يستوجب مزيداً من التعاون الاقتصادي العربي، وتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدان العربية، وتقوية التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

وتضمن جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس 20 بنداً، منها 11 بنداً اقتصادياً، و9 بنود اجتماعية تشكل في أغلبيتها، الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيُعرض على القمة العربية بتونس نهاية الشهر المقبل.

وناقشت اللجنة بنوداً مهمة، في مقدمتها استكمال طرق ومسارات التكامل الاقتصادي العربي، واستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد، التي هي محور أعمال الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وناقش المجلس مسألة تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية، وقواعد المنشأ، والاتفاقية العربية المعدلة لتنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية، واتفاقية التعاون الجمركي، وتحرير تجارة الخدمات.

كما احتل ملف الاستثمار في الدول العربية أولوية كبيرة في أجندة عمل المجلس، وتمت مناقشة هذا الملف من كافة جوانبه، خاصة إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة تأخذ بعين الاعتبار كل التطورات الاقتصادية في العالم، وفي مقدمتها الثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الرقمي والمعرفي.

وارتأى المجلس تعديل الاتفاقية العربية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية التي أُقرت في القمة العربية التنموية بالرياض عام 2013، وتم الاتفاق على إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة، تأخذ في الاعتبار المبادئ والأهداف الحديثة في الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وكذلك أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الدول العربية.