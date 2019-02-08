متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عن سلسلة «الإبداع العربي» التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، صدر ديوان «قبلة في طابع بريد»، للشاعرة الليبية عائشة إدريس المغربي، المقيمة حالياً في فرنسا، وذلك ضمن مطبوعات دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

الديوان الذي يتكوّن من 125 صفحة، مطبوع بطابع البهجة، والرغبة في الحياة والحب والجمال، بلغة سلسة واقتراحات لصور جديدة مدهشة تتقافز بأناقة، تنقل القارئ من عالم إلى آخر، دون أن يفقد علاقته القوية بتجربتها الحياتية، حيث تقول: «إن الخيال في الأرض لكننا ننفضه من ترابها». يذكر أن هذا الديوان هو السادس للشاعرة، حيث سبق أن أصدرت: «الأشياء الطيبة» 1986، «البوح بسر أنثاي» 1996، «أميرة الورق» 1999، «صمت البنفسج» 2007، «الحياة الافتراضية للسعادة» 2017، ورواية «يحدث» 2013، ومسرحية «بائعة الزهور» 2014، كما صدر لها عدة قصائد مترجمة إلى الفرنسية.