حصة بوحميد تفتتح «دبي للعروس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أمس الأول، معرض دبي للعروس 2019 بنسخته الثانية والعشرين، في مركز دبي التجاري العالمي.

حضر الافتتاح كوكبة من العرائس والمُقبلات على الزواج وعاشقات الموضة والجمال، وتجاوز الإقبال خلال اليوم الأول للمعرض التوقعات، وأتيح للزوّار فرصة استكشاف أحدث اتجاهات تصاميم فساتين الزفاف، والأزياء الراقية بأسعار معقولة، والاطلاع على مجموعة من المجوهرات وقطع الحلي المذهلة، ولقاء نخبة من مشاهير التواصل الاجتماعي، فضلاً عن استكشاف مجموعة من العروض والحسومات على أحدث المنتجات المبتكرة للعناية بالشعر والصحة والجمال. وتشارك وزارة تنمية المجتمع في فعاليات المعرض من خلال جناحٍ خاص يقدم منتجات صممها أصحاب الهمم، ومن بينها منتجات «قلادة»، و«شوكولاتة تسنيم» و«أكريلك»، و«جنى للتمور».

وأكدت حصة بنت عيسى بوحميد حرص الوزارة على المشاركة في إنجاح الأفكار التنموية المجتمعية، انطلاقاً من مبدئها المستدام «أسرة متماسكة.. مجتمع متلاحم»، وحفاظاً على دورها المحوري في تحقيق استقرار الأسر ودعم طموح الشباب المقبلين على الزواج من الجنسين، لتكوين أسر مستقرة ومتماسكة. وأشارت إلى مشاركة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في المعرض من خلال منتجات عصرية أبدعتها أنامل أصحاب الهمم، والتي تلفت أنظار زوار المعرض بأسلوبها الفريد، وتحقق مكاسب مادية ومعنوية يحتاج اليها أصحاب الهمم لمواصلة مسيرتهم الإبداعية تحت مظلة الرعاية والتأهيل والتمكين التي توفرها الوزارة.

تجمّع حشد كبير من الزوّار والضيوف في قسم «سيكريت جاردن»، المنصة الرئيسية في المعرض لمتابعة برنامج استثنائي من عروض الأزياء. كما استقبل المعرض ضيوفه بمجموعةٍ من العروض التوضيحيّة، والنصائح والإرشادات الشاملة.