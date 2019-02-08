بلدية الشارقة مستعدة لشهر الابتكار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت بلدية مدينة الشارقة، استعدادها للمشاركة في شهر الإمارات للابتكار، الذي ستبدأ فعالياته اليوم الجمعة بقاعة المدينة الجامعية، حاملاً معه رؤى وطموحات عدّة تعكس خطى الإمارة المتميزة، وحرص البلدية على تقديم أفكار وإبداعات تسهّل العمل لخدمة الناس، حيث تستعد لعرض أبرز ابتكاراتها والمشاركة في تنفيذ عدد من الورش المتعلقة بالابتكار لتسهم بفعالية في تشكيل رؤى واضحة أمام المبتكرين.

وأكد ثابت الطريفي، المدير العام، أن الإمارة تسير بخطى ثابتة من النجاح والتميز لتكريس مفهوم الابتكار بمختلف مناحي الحياة، وفي مختلف المجالات، بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة. وتسير البلدية على هذا النهج وتحفز موظفيها لتقديم أفكار إبداعية، لتبتكر الأفضل دائماً وتكرس نهج التميز والنجاح، وتحرص على مشاركة واسعة في هذا الحدث، لتقديم ابتكارات متميزة، تعكس الحرص على الرقي في تقديم الخدمات.

وأوضحت ريم الروسي، مديرة إدارة الموارد البشرية، ورئيسة فريق عمل الابتكار في البلدية، أن مشاركتها هذا العام، تعكس دورها ليس في عرض الابتكارات فحسب، بل لتعزيز منظومته بين أفراد المجتمع بتنظيم 19 ورشة ابتكارية، تستهدف مختلف فئات المجتمع.