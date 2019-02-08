«غرفة دبي» تدعو لتأسيس شراكات المدن الذكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بحثت غرفة تجارة وصناعة دبي، آفاق التعاون المشترك، وفرص الشراكات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين، وخصوصاً في مجالات المدن الذكية والابتكار.

جاء ذلك خلال زيارة قامت بها مؤخراً بعثة للغرفة إلى مدينتي شنجهاي وشنزن في الصين، التزاماً منها بخطة دبي الذكية 2021، ومواصلة لجهودها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة.

وعقدت بعثة الغرفة التي ترأسها هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي، وبحضور عمر خان، مدير المكاتب الخارجية، اجتماعات عدة مع مسؤولين وممثلين عن عدد من أبرز الهيئات والمؤسسات والشركات الناشئة الصينية؛ وأبرزهم: شركة «إيوايز فيهيكلز Aiways Vehicles»؛ وشركة «بيبول نت للأمن السيبراني PeopleNet Cybersecurity

»؛ ومؤسسة شنزن، وشركة دونغ روى للإلكترونيات الدقيقة؛ ومتحف شنزن بوان للتخطيط العمراني؛ إضافة إلى لقاءات مع أبرز الهيئات والمؤسسات الصينية المتخصصة في قطاعات الاستدامة والطاقة والتكنولوجيا وريادة الأعمال والمالية والابتكار.

وقال هشام الشيراوي: «نولي في غرفة دبي اهتماماً كبيراً بالأسواق الصينية، وقد اعتمدنا استراتيجية متكاملة؛ لمساعدة أعضائها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في هذه الأسواق. وقد نجحنا خلال السنتين الماضيتين بتنظيم بعثات تجارية حققت نتائج جيدة خلال زيارتها إلى مدن عدة في الصين؛ مثل: تشنغدو، وينتشوان، وشنزن، وشنجهاي، وبكين وغيرها. ويمكننا اليوم القول: إن مكتب غرفة دبي التمثيلي في الصين، الذي افتتح في عام 2016 بات بالفعل وجهة مقصودة للشركات الصينية، الراغبة بالتوسع في سوق دبي».

ولفت إلى أن تجارة دبي غير النفطية مع الصين خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2017 بلغت حوالي 35 مليار دولار أمريكي، في حين تخطى عدد الشركات الصينية المسجلة في عضوية الغرفة والعاملة في الإمارة 3,400 شركة، مؤكداً وجود إمكانات هائلة بين الجانبين؛ لزيادة التجارة والاستثمار في القطاعات الرئيسية؛ مثل: التجارة، والسياحة، وتجارة التجزئة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيات الحديثة، والعقارات.

ونظمت الغرفة لقاء أعمال مميز؛ احتفالاً بالسنة الصينية الجديدة، بحضور أكثر من 170 شخصية رفيعة المستوى؛ تمثل القطاعين العام والخاص في شنجهاي. وقد استعرض الشيراوي أمام الحضور المزايا التنافسية لإمارة دبي، وإمكانات النمو والتطور التي توفرها للشركات الصينية الراغبة بالتوسع عبر بوابة دبي.