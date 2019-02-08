الحكومة اللبنانية تُقر بيانها الوزاري وجلسة الثقة الأسبوع المقبل

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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون خلال ترؤسه جلسة الحكومة المخصصة لدرس وإقرار البيان الوزاري، أمس، بحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، أن البيان الوزاري غطّى كل المواضيع الأساسية، ونأمل إنجازه وعدم إضاعة الوقت، في وقت تقرر أن تعقد جلسات الثقة بمجلس النواب على مدى ثلاثة أيام بدءاً من الثلاثاء المقبل، وفي جولات نهارية ومسائية، كما سبق أن أعلن رئيس المجلس نبيه بري.

ولفت وزير الإعلام جمال الجراح خلال تلاوة مقررات الجلسة الحكومة، إلى أن الرئيس عون، نوّه بإنجاز البيان لافتاً إلى وجود 17 نقطة فيه، آملاً أن يصار لإنجاز هذه الأفكار؛ لأنها ضرورية وتتصل بحاجات الشعب، للتركيز على درس جدول الأعمال وإقرار المداخلات السياسية، علماً أن للنقاش السياسي ساحات أخرى مثل مجلس النواب.

وأشار الجراح إلى أن الحريري قال إن الإسراع في إنجاز البيان الوزاري كان لافتاً خلال 3 أيام، داعياً إلى مزيد من التضامن الحكومي وعدم التلهي بالجدل السياسي، خاصة أن اللبنانيين ينتظرون منا الكثير، وينتظرون الإنجاز في بعض المواضيع الحياتية المهمة، موضحاً أن معظم التعديلات التي جرت لغوية لإيضاح البند أو الموضوع، ولا شيء في الجوهر. وتمت إضافة فقرة متعلقة بالإرث الثقافي؛ إذ حصلت فقط تعديلات لفظية ولغوية.

وقد سبق أن تحفظ وزراء «القوات» على فقرة المقاومة، وطلبوا إدخال عبارة «ضمن المؤسسات الشرعية وفي إطار استراتيجية دفاعية»، غير أن الجميع رفضوا ذلك وفضلوا الإبقاء على العبارة نفسها في البيان السابق.

من جهة أخرى، أكد عون، خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أمس، حرص لبنان على تعزيز العلاقات المميزة التي تجمع بين لبنان وإيطاليا في المجالات كافة، منوهاً بالتعاون القائم بين البلدين على مختلف المستويات، لاسيما المساهمة الإيطالية في حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، من خلال المشاركة في قوات «اليونيفيل».

من جانبه أكد الحريري أن «المرحلة المقبلة في لبنان، هي مرحلة عمل ومرحلة واعدة، فيها العديد من الفرص الاستثمارية خصوصاً، لتنفيذ برنامج الاستثمار، ومنها مشاريع البنى التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص»، مشيراً خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي كونتي، إلى أننا ملتزمون بالقرار 1701 ونشكر إيطاليا على دورها في «اليونيفيل» ودعمها للدولة والجيش واستضافتها لمؤتمري روما 1 و2.

وتسلم الجيش اللبناني من جهاز الارتباط التابع لقوات الأمم المتحدة الموقتة (اليونيفيل)، أمس، اللبناني عمر الحكيم الذي كان قد أقدم في الخامس من فبراير الحالي، على التسلل من مزارع شبعا إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدما سلمته قوات الاحتلال إلى «اليونيفيل». وبوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص.