تحذير من خطر «حرب» بين ترامب والاستخبارات الأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجدداً التحقيقات بشأن علاقته مع روسيا وتدخلها في الانتخابات الرئاسية العام 2016 لصالحه، في وقت حذر ضباط استخبارات سابقون، من اندلاع حرب بين الرئيس ومسؤولي أجهزة الاستخبارات، في أعقاب انهيار الثقة بين الطرفين وتعليقات مهينة لترامب بحق مسؤولي هذه الأجهزة.

وحمل ترامب، على الديمقراطيين الذين يجرون تحقيقاً بشأن علاقاته مع روسيا. وقال ترامب من البيت الأبيض: «لم يمرّ بذلك أي رجل سياسي آخر. إنها مضايقات رئاسية. هذا مؤسف. وهذا حقاً يؤذي بلدنا». ووصف ترامب، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف الذي يُجري تحقيقاً واسع النطاق بشكل متزايد، بأنه «وصولي يحاول أن يصنع اسماً لنفسه».

ويخضع ترامب، لتحقيقات عدة بشأن علاقات محتملة مع روسيا. ويجري التحقيق الرئيسي المدعي الخاص روبرت مولر الذي يحاول معرفة خصوصاً ما إذا كان هناك تواطؤ أو تعاون بين فريق حملة ترامب وموسكو في 2016. وينتقد ترامب، التحقيق بشكل متكرر، ويعتبر أنه «حملة مطاردة شعواء»، ويتهم مولر، بأنه يعمل لخدمة الديمقراطيين.

من جانبه أكد آدم شيف، أن اللجنة التي يرأسها ستعمق تحقيقها المقرر بشأن شبهات علاقات غير قانونية بين كيانات أجنبية ودائرة ترامب. وقال إن «اللجنة يجب (...) أن تقدم تقريراً شاملاً بشأن ما حدث مع الشعب الأمريكي»، وأن تقول للشعب «ما يجب أن تقوم به الولايات المتحدة لحمايته من تدخلات مستقبلية».

من جهة أخرى قال ضباط سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه»، إن العلاقة الحساسة بين ترامب وأجهزة الاستخبارات، انهارت بشكل يتعذر إصلاحه مع مخاطر كبيرة لدخول البلاد في أزمة.

وبعد أسبوع على هجوم ترامب، على مسؤولي الأجهزة الذي وصفهم ب«الساذجين» ودعوتهم إلى «العودة إلى مقاعد الدراسة»، لأنهم ناقضوا آراءه بشأن إيران وكوريا الشمالية، قال هؤلاء الضباط إن الانشقاق بين الجهتين أصبح ينطوي على مخاطر كبرى.

ورأى جورج بيب، المدير السابق لقسم التحليلات الخاصة بروسيا في ال«سي آي إيه»، بأنه «عندما تكون هناك هذه الحرب المفتوحة، فإنها يمكن أن تؤثر في الأحكام المتعلقة بالسياسات». وأوضح أنه عندما تريد أجهزة الاستخبارات، أن تبلغ الرئيس تحذيراً بشأن أزمة وشيكة، يكون الوضع أن «أول فكرة تدور في رأسه هي أنهم يقومون بلعبة ما ليحاولوا أن يتسببوا لي بمشكلة».

وأضاف: «إذا وجهت أجهزة الاستخبارات تحذيراً، لكن متلقّي ذلك التحذير لا يصغون له ويتجاهلونه، فعلاً، فإن النتيجة لا تختلف عن عدم وجود أي تحذير».

وكان بيب، وضباط سابقون في ال«سي آي إيه»، يتحدثون حول طاولة مستديرة في «مركز المصلحة الوطنية»، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، في أعقاب الخلاف العلني الأخير بين ترامب ومسؤولي الاستخبارات. (وكالات)