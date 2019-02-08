حمد بن جاسم يغرق أكثر في وحل فضيحة «باركليز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطاني، أدلة وتسجيلات صوتية جديدة، كما أورد بعض أسماء ومناصب من تورطوا في مساومة المتهمين الأربعة من كبار المصرفيين السابقين في بنك «باركليز»، حسبما ذكرت صحيفة «ذا جارديان The Guardian».

وتضمنت جلسة محاكمة المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك «باركليز» تقديم نصوص مكالمات هاتفية، ورسائل بريد إلكتروني، تتضمن ما دار في اجتماعات مع رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم، وكذلك اللقاءات مع رئيس الشؤون القانونية في شركة «قطر القابضة» آنذاك، أحمد السيد، الذي أصبح رئيساً لمجلس إدارتها، وحالياً يشغل منصب رئيس هيئة المناطق الحرة.

وقدم إد براون، ممثل الادعاء عن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطاني، رسائل بريد إلكتروني وتفريغاً لمكالمات هاتفية إضافية إلى هيئة المحلفين تتضمن كيف تعرض المسؤولون السابقون في بنك «باركليز» للضغوط من جانب المسؤولين القطريين للحفاظ على سرية الحصة الاستثمارية للشيخ حمد بن جاسم في بنك «باركليز»، من خلال شركة قام بإنشائها خصيصاً في جزر فيرجن أيلاندز، التي تشتهر بأنها ملاذ آمن ضرائبي، للاستحواذ على أسهم في بنك «باركليز» بقيمة عدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية له ولأفراد عائلته، بحسب ما ذكرته «بلومبيرج Blooberg».

وفي رسالة إلكترونية تمت قراءتها أمام هيئة المحلفين، قال ريتشارد بوث، إن أحمد السيد، الذي يعمل موظفاً في شركة «قطر القابضة»، أعرب عن أنه سيكون «سعيداً» طالما أن الإفصاح عن الاستثمار لا يتضمن «أدلة» على «من يكون بالضبط مالك الشركة». (وكالات)