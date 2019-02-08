بينالي الشارقة للأطفال يكشف تفاصيل «المستقبل بحدود خيالك» غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم «بينالي الشارقة للأطفال»، غداً، في «مركز 1971 للتصاميم» بجزيرة العلم في الشارقة، مؤتمراً صحفياً؛ للكشف عن تفاصيل دورته السادسة، التي تنطلق في 20 فبراير/‏شباط الجاري، بشعار: «المستقبل بحدود خيالك» بتنظيم «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة «ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين»، ويشارك «المخترعون الصغار» إلى جانبهم في هذا الحدث.

ويصاحب المؤتمر تنظيم أنشطة تفاعلية عدة للحضور والإعلاميين، تتضمن عروضاً موسيقية حيّة، إضافة إلى ورشة فنيّة لمجموعة من الأطفال الذين سيشاركون في الخروج بأفكار ورسومات؛ لابتكار شخصية خاصة بالبينالي من وحي خيالهم.