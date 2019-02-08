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موسكو — سبوتنيك. ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها، أنه إذا لم يغير البيت الأبيض مساره، سيسحب الجيش الأمريكي جزء كبير من قواته المتواجدة في سوريا بحلول منتصف آذار/ مارس، وبشكل كامل بنهاية نيسان/أبريل.
© Sputnik . Ilya Pitalev
كان البيت الأبيض قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، أن واشنطن ستسحب قواتها الموجودة في سوريا، معتبرا أن القوات الأمريكية قد أنجزت مهمتها في القضاء على تنظيم "داعش" في سوريا.
وأعلن ماتيس، استقالته بعد خلاف مع الرئيس دونالد ترامب بشأن سياسات الرئيس الخارجية ومن بين ذلك قراراته المفاجئة بسحب القوات الأمريكية من سوريا وبدء التخطيط لخفض عددها في أفغانستان.
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها بشكل كامل من سوريا بحلول نهاية أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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