شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تدشن حسابها الرسمي على «سناب شات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دشنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حسابها الرسمي في تطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات”. وسيتيح ذلك لوزارة الداخلية بث التغطيات الميدانية لفعاليات الوزارة وقطاعاتها، إضافة لتغطية الجهود الميدانية لرجال الأمن في تنفيذ مهامهم الأمنية. ونشرت الداخلية، عبر حسابها الجديد في سناب شات، أولى موادها وتمثلت في حفل تكريم متقاعدي منسوبي الوزارة الذي رعاه سمو وزير الداخلية.

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