الان تتابع تجربة جديدة تظهر قدرة النحل على حل مسائل حسابية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أظهرت تجربة حديثة أن للنحل القدرة على إجراء عمليات حسابية بسيطة كالجمع والطرح، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
التجربة التي أجراها علماء فرنسيون وأستراليون في المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن، أكدت أن حل المسائل الحسابية يتطلب مستوى معقول من الذكاء وقوة العقل، والمشاركة في إدارة عقلية معقدة تتعلق بالأرقام وذاكرة قصيرة يمكنها التعامل مع القواعد والقوانين.
وأشار العلماء إلى أن مضامين هذه التجربة تنعكس على التطورات المستقبلية للذكاء الاصطناعي، خصوصا في تحسين التعليم السريع.
وأظهرت الدراسة أن النحل يمكنه أن يتعلم التعرف على الألوان بوصفها رموزا تمثل عمليتي الجمع والطرح.
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