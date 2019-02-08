دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي طرح "إيموجي" لذوي الاحتياجات الخاصة

وافق تحالف "ذا يوني كود كونسورتيوم"، مؤخرًا على طرح بعض الرسوم التعبيرية "الإيموجي" لذوي الاحتياجات الخاصة لاستخدامها في المواقف التي تتطلب ذلك.

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وبحسب تقارير صحفية عالمية تناولت الخبر، فأنه تم إضافة إيموجي لشخص يجلس على مقعد متحرك كهربائي وأخرى تعرض قدمًا صناعية وكذلك رسوم لسماعة للذين يعانون من ضعف السمع وغيرها.

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ويأتي ذلك بعد تقدم مسؤولو شركة آبل الأمريكية بمقترحات لتحالف "ذا يوني كود كونسورتيوم"، المسؤول عن تبني "الإيموجي"؛ حيث تم طرح الإيموجي في إصدارات 2019.المزيد:

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