"أنصار الله" تعلن استعادة مواقع شمال غربي حجة

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله"، عن مصدر عسكري إن مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها، تمكنوا اليوم الخميس، من تطهير وتأمين عدد كبير من المواقع جنوب جبل النار في مديرية حرض شمال غربي محافظة حجة قبالة جيزان.

وذكر المصدر أن عملية تطهير المواقع أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجيش اليمني بينهم قيادات أبرزهم أركان حرب اللواء أول خاصة العقيد أحمد أبو هادي.

وأشار إلى اغتنام عتاد عسكري كبير خلال العملية العسكرية.