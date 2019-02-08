لبنان... مجلس الوزراء يقر خطة عمل الحكومة

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جاء ذلك خلال الجلسة التي انعقدت، اليوم الخميس، في قصر بعبدا، شرق العاصمة بيروت، بحسب بيان للرئاسة؛ وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "إرم نيوز".
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من جهته، دعا رئيس الحكومة، سعد الحريري، الوزراء إلى مزيد من التضامن الحكومي، و"عدم التلهي بالجدل السياسي، لأنه لا يمكن أن نتفق على كل شيء في السياسة".
وبعد انتهاء الجلسة، قال وزير الإعلام، جمال الجراح، في تصريح للصحفيين، إن الجلسة خصصت لدراسة مشروع البيان الوزاري، وإقراره، ولفت إلى وجود 17 نقطة فيه، غطّت كل المواضيع الأساسية.
وتتضمن بنود مشروع البيان بحسب مصادر وزارية، "التزام الحكومة بإجراء تصحيح مالي بمعدل 1% سنويًا (خفض عجز الموازنة) على مدى 5 سنوات، من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق".
وأبقت خطة الحكومة على الملفات الحساسة، كما هي في بيان الحكومة السابقة، وخاصة ملفات المقاومة.
يذكر أن البيان الوزاري هو خطة عمل الحكومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعتبر نافذة بعد إقرارها في مجلس الوزراء.
ومن المقرر إحالة البيان الوزاري، إلى مجلس النواب (البرلمان) لمناقشته، لتنال بعدها الحكومة الجديدة الثقة على أساسه.
وبعد تعثر دام قرابة 9 أشهر، توصّلت القوى السياسية، يوم الخميس الماضي، إلى تشكيلة حكومية جديدة، تشمل جميع الأحزاب السياسية، باستثناء حزب "الكتائب" المسيحي.
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