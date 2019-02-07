القدس/أسامة الغساني/الخليج 365
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء الخميس، العثور على جثة فتاة إسرائيلية بمنطقة حرجية في القدس المحتلة.
جاء ذلك في بيان للشرطة، عبر حسابها على "تويتر".
من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "الفتاة عثر عليها مطعونة في رقبتها وصدرها، ولم تكن تحمل أية وثائق".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الشرطة اعتقلت 4 فلسطينيين، لكن الخبر اختفى عن المواقع العبرية واكتفى بذكر "اعتقال عدد من المشتبه بهم"، دون مزيد من التفاصيل.
وأصدرت الشرطة الإسرائيلية أمرا بمنع النشر في القضية والإشارة إلى أنه "يتم التحقيق في كافة الاتجاهات".
وحسب "يديعوت أحرونوت" فقد اختفت الفتاة الإسرائيلية ظهر اليوم، قبل أن يتم العثور على جثتها مساء الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة فتاة إسرائيلية في القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.