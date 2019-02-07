العثور على جثة فتاة إسرائيلية في القدس

القدس/أسامة الغساني/الخليج 365

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء الخميس، العثور على جثة فتاة إسرائيلية بمنطقة حرجية في القدس المحتلة.

جاء ذلك في بيان للشرطة، عبر حسابها على "تويتر".



من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "الفتاة عثر عليها مطعونة في رقبتها وصدرها، ولم تكن تحمل أية وثائق".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الشرطة اعتقلت 4 فلسطينيين، لكن الخبر اختفى عن المواقع العبرية واكتفى بذكر "اعتقال عدد من المشتبه بهم"، دون مزيد من التفاصيل.

وأصدرت الشرطة الإسرائيلية أمرا بمنع النشر في القضية والإشارة إلى أنه "يتم التحقيق في كافة الاتجاهات".

وحسب "يديعوت أحرونوت" فقد اختفت الفتاة الإسرائيلية ظهر اليوم، قبل أن يتم العثور على جثتها مساء الخميس.