أنباء عن انسحاب المغرب من التحالف العسكري في اليمن

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

قالت وسائل إعلام مغربية، مساء الخميس، إن الرباط انسحبت من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

جاء ذلك بحسب عدد من وسائل الإعلام المحلية، بينها موقع "اليوم 24" (خاص)، نقلا عن مسؤول حكومي لم تسمه، دون تفاصيل.

وفي 23 يناير/كانون الثاني الماضي، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن بلاده "غيّرت" مشاركتها في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

وأضاف بوريطة، في مقابلة مع شبكة "الجزيرة"، أن المغرب شارك في أنشطة التحالف، و"غيّر مشاركته انطلاقا من تقييمه للتطورات على أرض الواقع، وانطلاقا من تقييم البلاد للتطورات في اليمن، خصوصا الجانب الإنساني".

ويعد ذلك التصريح الأول من نوعه، عقب تقارير محلية أشارت إلى انسحاب الرباط من العمليات التي يقودها التحالف العربي.

وأكد بوريطة عدم مشاركة بلاده في المناورات العسكرية الأخيرة التي شاركت فيها دول الخليج، مضيفا أن الرباط لم تشارك أيضا في عدد من الاجتماعات الوزارية لدول التحالف.

يشار أن المغرب غاب للمرة الثانية على التوالي بداية يناير/كانون الثاني الماضي، عن مناورات "الموج الأحمر" في السعودية.

ومنذ 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، القوات الحكومية اليمنية، في مواجهة الحوثيين المسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ 2014.