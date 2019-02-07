شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «أمن الدولة» يؤكد: الشائعات أقوى مهددات الأمن الوطني والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة اللواء بسام عطیة، أن الشائعات تعد إحدى مھددات الأمن الوطني.
وأضاف، خلال محاضرة ألقاھا في جامعة تبوك أمس (الأربعاء)، أن تناقل الشائعات وتداولھا من أقوى مھددات الأمن الوطني؛ لما لھا من سلبیات على الفرد والمجتمع.
وشدد اللواء عطیة على أن الإعلام شريك مھم في نقل الصورة التوعوية الفعالة التي تسھم في الحد من الشائعات.
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