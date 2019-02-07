العراق.. 5 محاور في برنامج تكشف عنه الحكومة لعملها حتى 2022

تتمثل في: استكمال أسس الدولة الاتحادية الواحدة ونظامها الجمهوري النيابي الديمقراطي، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي، والاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية، وتقوية الاقتصاد ورفع مستوى الخدمات والتنمية المجتمعية

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365



نشرت الحكومة العراقية، الخميس، برنامجًا لعملها حتى 2022؛ يضم خمسة محاور من 195 فقرة، وصفتها بأنها "ملزمة التنفيذ أمام الشعب ومجلس النواب".

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اطلعت عليه الخليج 365.

وأوضح البيان، أن المحاور الخمسة هي: استكمال أسس الدولة الاتحادية الواحدة ونظامها الجمهوري النيابي الديمقراطي، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي، والاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية، وتقوية الاقتصاد، ورفع مستوى الخدمات والتنمية المجتمعية.

وأضاف أن الحكومة بصدد تحويل البرنامج إلى خريطة طريق مفصلة ومجدولة زمنيًا، مع توزيع المهام على مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية؛ تتضمن مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس.

وتابع أن عدة عوامل أُخذت بالاعتبار، بما في ذلك تكامل عمل الوزارات مع المحافظات بما يتوافق مع أولوياتها المحلية.

يشار أن البرلمان منح الثقة لحكومة "عبد المهدي" على مراحل، منذ تسميته للمنصب في أكتوبر/تشرين أول 2018؛ وما تزال ثلاث حقائب شاغرة هي الدفاع والداخلية والعدل.

