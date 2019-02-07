الخرطوم.. منظمة تركية تقيم سوقا خيريا لصالح طلاب سودانيين

الخرطوم/ عمر أردم/ الخليج 365أقامت منظمة مجتمع مدني تركية، سوقا خيريا لصالح الطلاب والمحتاجين في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن السوق أقامه "منتدى المرأة التركية"، في حديقة مدرسة تركية بالخرطوم، وشملت منتجات يدوية ومواد غذائية وأطعمة.

وفي حديثه للأناضول على هامش مشاركته في الفعالية، لفت السفير التركي لدى الخرطوم، عرفان نذير أوغلو، إلى أن العديد من المنظمات التركية لديها أنشطة خيرية في السودان.

وأشار نذير أوغلو، إلى أن منتدى المرأة التركية نفذ أنشطة مهمة في السودان خلال عام واحد، إلا أن المنتدى يقيم لأول مرة سوقا خيريا.

بدورها، قالت رئيسة فرع المنتدى بالسودان، أمنية نذير أوغلو، أنها أسست المنتدى بهدف تقديم المساعدات الإنسانية إلى طلاب مدارس البنات بالسودان.

من جانبها، قالت مساعدة رئيس المنتدى، وصفية طوق غوز، إن المنتدى لديه أنشطة خيرية في العديد من المدارس، وأن الهدف الأساسي له هو تمكين السودانيات من تعلم مهنة.