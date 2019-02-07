اليمن: استعادة مديريات #صنعاء تمهيدًا لتحريرها من #مليشيا_الحوثي

صحيفة الخليج الالكترونية

شدد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم (الخميس)، على ضرورة استكمال تحرير باقي مديريات محافظة صنعاء؛ لما لها من أهمية قصوى وخصوصية عسكرية ومدنية في المساهمة باستعادة العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة من سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ولفت “عبدالملك” خلال لقائه محافظ صنعاء عبدالقوي شريف، إلى أن ميليشيا الحوثي تعيش في حالة من الضعف والهوان، وأن تكاتف قوات الجيش الوطني والمقاومة والقبائل سيعزز من السير صوب تحقيق النصر في معركة استعادة مؤسسات الدولة والشرعية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

وأوضح أن خولان بمديرياتها الخمس تشكل ثقلاً قبلياً هاماً وتقع عليها مسؤولية تاريخية في المساهمة بتحقيق الانتصار.

وذكر رئيس الوزراء أن الحكومة لديها خطط لتطبيع الأوضاع في المديريات والمحافظات المحررة، وأن وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن تعمل على إنجاز عملية دفع رواتب النازحين.