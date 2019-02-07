شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياض» السادسة عربياً في قائمة «أعلى الأبراج» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشفت مجلة “سيوورلد” الأمريكية عن قائمة المدن التي تمتلك أعلى الأبراج على مستوى العالم.

وجاءت مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وغرب آسيا، والسادس عالمياً من حيث عدد الأبراج فيها.

وجاءت دبي في المركز الأول عربياً بسبب امتلاكها 325 برجاً شاهق الارتفاع؛ ما وضعها في الترتيب السادس قبل مدن: شيكاغو، وشانجهاي، وتورنتو، وسنغافورة، بينما الرياض في المركز السادس عربياً.

وحلت هونغ كونغ في المركز الأول (1391 برجاً)، ونيويورك في المركز الثاني (773 برجاً)، وطوكيو في الترتيب الثالث (515 برجاً)، ووهان الصينية في المركز الرابع (379 برجاً)، وشنتشن الصينية في الترتيب الخامس (352 برجاً). وتضم القائمة التي أعدتها مجلة “سيوورلد” 100 مدينة.