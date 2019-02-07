الان تتابع حرارة الأرض بـ2018.. من أكثر الأعوام سخونة في التاريخ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتبر عام 2018 رابع أكثر الأعوام سخونة على الإطلاق منذ بدء تسجيل حرارة الأرض في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وفقا لتقريرين لكل من وكالة الفضاء الأميركية ناسا، والأمم المتحدة.

وقال تقرير الأمم المتحدة إن التوقعات تشير إلى أن ارتفاع الحرارة يقترب من مستويات تعتبرها معظم الحكومات خطيرة على كوكب الأرض، وفقا لما ذكرته رويترز.

وأضاف: “3 مشاهد على الأحوال الجوية المتطرفة في هذا العام ومنها حرائق الغابات في كاليفورنيا واليونان ودول أوروبية أخرى، والجفاف في جنوب أفريقيا وفيضانات ولاية كيرالا الهندية”.

وأشار إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري بسبب انبعاثات الغازات الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري.