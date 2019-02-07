اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لم يكن التدخّل الروسي في سوريا لتثبيت حكم بشار الأسد رئيسًا لسوريا مجانيًّا، لكنّ موسكو تكلفت مليارات الدولارات في هذا المخطط.
ويرى محللون أنّ الدعم الروسي كان له الأثر البالغ في محافظة الأسد على البقاء حتى الآن على كرسي السلطة حتى وإن كانت قد تحوّلت الدولة إلى أنقاض، تسكن أغلب مدنها الأشباح.
أطلقت روسيا عملياتها العسكرية في 30 سبتمبر 2015، بموجب طلب رسمي تقدمت به دمشق لموسكو بشنّ غارات على مناطق سيطرة المعارضة، وهي حملات كلّفت روسيا الكثير.
أحدث التقديرات صدرت عن حزب يابلوكو الروسي المعارض، حيث بلغت تكلفة المشاركة نحو 2,4 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر الماضي، بمعدل 3,4 مليون دولار يوميًّا.
تعرّف على تقديرات الانخراط الروسي في الأزمة السورية:
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| كم دفع بوتين لتأمين الحكم الأسدي على أنقاض سوريا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.