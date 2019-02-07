اليمن: "تسوية أولية" لبدء اعادة انتشار المقاتلين في الحديدة

اسماء السيد - الامم المتحدة: اعلن المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك الخميس ان الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين "وافقوا على تسوية أولية" لبدء اعادة انتشار المقاتلين في مدينة الحديدة وفتح ممرات انسانية.

وتم التوصل الى هذه التسوية بعد محادثات جرت لاربعة ايام على متن سفينة قرب الحديدة، باشراف بعثة المراقبين التي ارسلتها الامم المتحدة الى المدينة منذ كانون الاول/ديسمبر 2018.

واوضح المتحدث ان الطرفين سيرفعان التسوية الى المسؤولين على ان تجري محادثات جديدة الاسبوع المقبل باشراف الامم المتحدة "بهدف وضع اللمسات الاخيرة على تفاصيل اعادة الانتشار".

واضاف دوجاريك انه خلال اربعة ايام "عمل الطرفان معا في شكل بناء لحل المسائل العالقة حول اعادة انتشار متبادل للقوات وفتح ممرات انسانية".

وتدارك "ولكن تبقى هناك تحديات وخصوصا بسبب الطابع المعقد لخطوط الجبهة الحالية".

وختم ان "الطرفين تعهدا بقوة مراقبة وتعزيز وقف اطلاق النار" الساري منذ 18 كانون الاول/ديسمبر في الحديدة تنفيذا لاتفاق سلام تم التوصل اليه في السويد.

في موازاة ذلك، جرت محادثات اخرى في الاردن بهدف تنفيذ اتفاق لتبادل الاسرى بين الجانبين بعدما تأخر تنفيذه.