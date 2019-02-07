شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تسلل عناصر تنظيم "داعش" فى محافظة ديالى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الحشد الشعبى العراقية، اليوم الخميس، محاولة تسلل لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى محافظة ديالى.

وقال إعلام الحشد - فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - إن قوة من اللواء 110 فى الحشد الشعبى أحبطت محاولة تسلل لداعش الإرهابى فى أطراف منطقة السعدية شمال شرقى ديالى.

وأضاف أن قوات الحشد الشعبى تتصدى باستمرار للمحاولات الداعشية الخائبة فى إحداث أى خرق أمنى. يذكر أن قيادة الجيش العراقى أعلنت فى وقت سابق القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابى بكافة الأراضى العراقية ومواصلة البحث عن الخلايا النائمة.

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