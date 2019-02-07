القاهرة.. شيخ الأزهر وهنية يبحثان حماية القدس و"الأقصى"

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

قالت حركة "حماس"، إن وفدها برئاسة إسماعيل هنية، عقد لقاء مع شيخ الأزهر أحمد الطيب، في العاصمة المصرية القاهرة، تناول عدداً من القضايا الفلسطينية، وسبل حماية القدس والمسجد الأقصى.

وأضافت الحركة في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه الخميس، أن "اللقاء تناول ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخاطر وخاصة استهداف القدس والمقدسات والمسجد الأقصى ومحاولات الاحتلال لتهويد المدينة المقدسة وتغيير طابعها العربي والإسلامي".

واستعرض الوفد، "ما تتعرض له ثوابت القضية الفلسطينية من استهداف وخاصة الأرض والتغول عليها بالاستيطان وتصفية قضية اللاجئين، وما يتعرض له أهلنا في قطاع غزة من تشديد الحصار عليه وسبل التخفيف عنهم".

وأشار البيان أن الوفد أكد على "تضافر الجهود من كل مكونات الأمة في سبيل حماية المسجد الأقصى ومدينة القدس وتعزيز صمود أهلنا فيها".

وذكرت الحركة أن الوفد شكر مصر وقيادتها لما تقوم به من جهود للتخفيف عن غزة وحماية القضية الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية.

وبحسب البيان، فإن شيخ الأزهر عبر خلال اللقاء عن اهتمامه بالقضية الفلسطينية "وخاصة المسجد الأقصى والقدس والمقدسات، وحرصه على تقديم العون لأهلنا في غزة للتخفيف من معاناتهم".

والأحد، وصل وفدان رفيعان من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، إلى القاهرة، لبحث عدة قضايا.

ومنذ أكثر من شهرين، يجري وفد مصري زيارات متكررة إلى القطاع والضفة الغربية وإسرائيل، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي "حماس" و"فتح"، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها القاهرة بملفي المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" بغزة.